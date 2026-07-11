الأمم المتحدة تكشف مطالب الليبيين.. مساءلة وانتخابات وتوحيد للمؤسسات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن نتائج استطلاع الرأي العام “أعطِ رأيك” أظهرت دعواتٍ واسعةً من الليبيين إلى تعزيز المساءلة، وإنهاء الفساد، وإجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ ذات مصداقيةٍ، وتشكيل مؤسساتٍ شرعيةٍ موحدةٍ، إلى جانب وضع حدٍ لتأثير التشكيلات المسلحة.

وأوضحت البعثة أن الاستطلاع أُطلق بالتزامن مع الحوار المُهيكل، فيما استندت نتائجه إلى استطلاعاتٍ أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة الممتدة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إضافةً إلى النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، وهو ما أسهم في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.

وبيّنت النتائج أن 82% من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، في حين جاءت المساءلة ضمن أبرز الأولويات التي حددها المشاركون.

وأضافت البعثة أن 90% من المشاركين دعوا إلى إجراء انتخاباتٍ وطنيةٍ، بينما سلطت النتائج الضوء أيضًا على الشواغل والأولويات الخاصة بالنساء والشباب بشأن المسار المستقبلي للبلاد.

وتأتي هذه النتائج في إطار جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإشراك مختلف فئات المجتمع في الحوار المُهيكل، بهدف جمع رؤى المواطنين حول الأولويات السياسية والمؤسسية التي يرون أنها تمثل مدخلًا لمعالجة الأزمة وتعزيز الاستقرار في البلاد.