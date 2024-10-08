البعثة الأممية تُناقش الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا

‏نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إحاطة لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في ليبيا برئاسة القائم بأعمال نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية إينيس تشوما.

وتناولت الإحاطة “عدد من القضايا الهامة شملت الوضع السياسي والأمني ​​والاقتصادي ووضع حقوق الإنسان في البلاد، فضلاً عن التقدم في الانتخابات البلدية والتحديات التي تواجهها المرأة الليبية”.

كما تناولت الإحاطة “جهود البعثة في نزع الألغام والتوعية بمخاطرها”.

وأكدت البعثة الأممية سعيها من خلال هذه اللقاءات المنتظمة، التي تجمع السفراء ورؤساء البعثات والممثلين الدبلوماسيين، إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين البعثة والمجتمع الدبلوماسي لتعزيز الجهود الرامية إلى دعم استقرار ليبيا وازدهارها”.