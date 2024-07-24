«الأمم المتحدة» تناقش خطة التنمية المستدامة في ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 24 يوليو 2024 - 09:43 نُشر: الأربعاء، 24 يوليو 2024 - 09:43
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
تسريع الجهود لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

ترأستُ نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانيون، “الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة مع وزير التخطيط ووكالات الأمم المتحدة والوزارات والمؤسسات الحكومية”.

وقالت غانيون: “عكسنا أعمالنا المشتركة ونتائج تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واستخلصنا دروسًا وتوصيات قيمة للعمل في 2024-2025”.

وأضافت: “لا يزال التزامنا المشترك بأهداف التنمية المستدامة (SDGs) في ليبيا ثابتًا، إن تمويل الحكومة للتنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال إطار التعاون، أمر بالغ الأهمية، نواصل تحشيد الموارد لدفع أهداف التنمية المستدامة لصالح جميع الناس في ليبيا”.

وقالت غانيون: “معًا، نحتاج إلى تسريع جهودنا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، سيكون تمكين الشباب وتغير المناخ من المحاور الرئيسية في 2024-2025، نحن ملتزمون بتمكين الشباب في جميع أنحاء ليبيا ومعالجة تحديات تغير المناخ، لضمان مستقبل مستدام للجميع”.

تم النشر بواسطة ‏UNSMIL بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٣ يوليو ٢٠٢٤
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