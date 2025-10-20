الأمم المتحدة تنتخب 4 دول إفريقية لعضوية «مجلس حقوق الإنسان»

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أربع دول أفريقية لتصبح أعضاء جدد في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة، وهي: مصر وأنغولا وموريشيوس وجنوب أفريقيا.

ويضم المجلس 47 دولة عضواً يتم انتخابها وفق توازنات جغرافية لضمان تمثيل مختلف الأقاليم. ويعد مجلس حقوق الإنسان الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية المعنية بمناقشة أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، ويمتلك صلاحية طرح القضايا والانتهاكات التي تتطلب اهتماماً دولياً، ويعقد جلساته على مدار العام.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، د. محمد ممدوح، أن انتخاب هذه الدول شهادة على التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن اختيار الأعضاء يعتمد على التزام الدول بمعايير حقوق الإنسان، الشفافية والنزاهة، وامتلاك سجل نظيف في العمل الإنساني، ما يعزز نفوذها الدبلوماسي وقدرتها على صياغة القرارات الدولية.