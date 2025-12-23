الأمم المتحدة تنظم أول اجتماع تنسيقي للشباب في ليبيا

عقد فريق العمل المعني بالشباب في ليبيا التابع للأمم المتحدة اليوم في طرابلس أول اجتماع تنسيقي مشترك له مع لجنة أهداف التنمية المستدامة بمجلس النواب ووزارة الشباب، بمشاركة وكالات الأمم المتحدة وأعضاء المجلس ومؤسسات وطنية أخرى.

وتركز الاجتماع على تعزيز التعاون لدعم مشاركة الشباب ومعالجة أولوياتهم، حيث ناقش المشاركون خطوات عملية لتحسين القوانين الصديقة للشباب، واستخدام البيانات لتوجيه عملية اتخاذ القرار، وتوسيع فرص تنمية المهارات والابتكار، إلى جانب تعزيز المبادرات البيئية المتعلقة بالمناخ وبناء شراكات مع القطاع الخاص.

واتفق المشاركون على أهمية تحويل أولويات الشباب إلى سياسات واستثمارات وبرامج ملموسة تحقق نتائج فعلية على أرض الواقع، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، لضمان تمكين الشباب الليبي وإشراكهم بفاعلية في عمليات التنمية الوطنية.