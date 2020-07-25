الأمم المتحدة تنوي عقد اجتماع مع روسيا بشأن الأمن الفضائي

تنوي الولايات المتحدة عقد محادثات مع روسيا، يوم الأثنين، في فيينا، حول الأمن في مجال الفضاء، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013.

ونقل موقع RT عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة، كريستوفير فورد قوله: إنه من المتوقع أن تتطرق المحادثات في فيينا إلى مسألة أن “الفضاء ليس مجالا خاليا من القانون وغير متحكم به”.

فجاء ذلك ي مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة عبر الهاتف، وأضاف فيه ” سيعطي الحوار في فيينا الأسبوع المقبل فرصة ملائمة للولايات المتحدة وروسيا لتعزيز الثقة المتبادلة الاستراتيجية حول سياسات الطرفين في المجال الفضائي.

وتحدث المسؤول الأمريكي قائلاً: “ومن خلاله ايضاً تحدد قواعد التصرف بطريقة مسؤولة من أجل تفادي سوء الحسابات والتقديرات الخاطئة، التي قد تؤدي إلى تصعيد غير متعمد” وتابع سنشارك في الحوار مع روسيا بسرور ونأمل في أن يكون هذا الاجتماع مثمرا”.

وتأتي هذه ضمن محادثات الجولة الثانية من المشاورات الروسية الأمريكية حول قضايا السيطرة على الأسلحة، التي تستضيفه فيينا من 28 إلى 30 يوليو، وستسبقها محادثات حول الأمن في الفضاء بين الطرفين.