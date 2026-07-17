الأمم المتحدة: تورط جهات أمنية في انتهاكات «غير مسبوقة» ضد لاجئين ومهاجرين أفارقة

أعرب خبراء تابعون للأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير تتحدث عن تعرض آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من إفريقيا جنوب الصحراء لانتهاكات على الحدود التونسية الليبية وداخل الأراضي الليبية، تشمل الاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والاتجار بالبشر.

وقال الخبراء، في بيان صدر يوم الخميس، إن أكثر من 7400 شخص، معظمهم من دول جنوب الصحراء، تعرضوا منذ يونيو 2023، وفق المعلومات التي تلقوها، لما وصفوه بأنه “نظام منظم للاحتجاز التعسفي والطرد الجماعي والاتجار بالبشر”.

وأشار البيان إلى ورود معلومات تفيد بتورط جهات أمنية تونسية وأطراف ليبية، بينها جهات حكومية وأخرى غير حكومية، في هذه الممارسات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات تستند إلى شهادات وتقارير تم جمعها حول أوضاع المهاجرين في المنطقة الحدودية.

وأوضح الخبراء أن شهادات الضحايا تضمنت تعرض بعض المحتجزين للضرب وسوء المعاملة والتهديد باستخدام السلاح، إضافة إلى الحديث عن استخدام وسائل عنيفة، بينها أجهزة الصعق الكهربائي والقضبان الحديدية والكلاب البوليسية.

وأضاف البيان أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء واجهوا، بحسب الشهادات الواردة، عمليات تفتيش وصفت بالمهينة، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف ووثائق الهوية، فضلًا عن حرمان بعضهم من الغذاء والرعاية الطبية.

كما أشار الخبراء إلى تسجيل حالات اغتصاب وعنف جسدي شديد ضمن الانتهاكات التي تحدث عنها الضحايا، مؤكدين أن هذه الممارسات تستدعي متابعة وتحقيقًا جديًا من الجهات المختصة.

ولفت البيان إلى أن بعض المهاجرين تعرضوا لأشكال من الاتجار والاستغلال عبر الحدود التونسية الليبية، شملت العمل القسري والاستغلال الجنسي والاختطاف مقابل طلب فدية.

وحذر الخبراء الأمميون من أن هذه الاتهامات، في حال ثبوت صحتها، قد تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعين السلطات في تونس وليبيا إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة بشكل عاجل.

كما طالب الخبراء بضمان حصول الضحايا على سبل قانونية للإنصاف، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها في حال ثبوتها.

وأكد البيان أن الخبراء الأمميين تواصلوا مع حكومتي تونس وليبيا بشأن هذه الادعاءات، مطالبين باتخاذ خطوات عملية للتحقيق فيها والتعامل معها وفق الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وتعد منطقة الحدود التونسية الليبية من المسارات التي يسلكها عدد كبير من المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في محاولات للوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط تحديات أمنية وإنسانية متواصلة مرتبطة بظروف الهجرة غير النظامية.