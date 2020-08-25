الأمم المتحدة تُحذَر من كارثة إنسانية جراء العمليات العسكرية في سرت

حذرت الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية مروعة، إذا بدأت العمليات العسكرية حول مدينة سرت وسط ليبيا.

وأكد ستيفن دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في إحاطة حول الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن الأمم المتحدة ما زالت قلقة بشأن كارثة إنسانية محتملة في حال أدّى التصعيد المستمر والتعبئة حول سرت إلى نشوب عمليات عسكرية بالمنطقة تُهدد حياة أكثر من 125000 شخص في سرت وحولها.

وأشار دوغاريك إلى تفاقم أزمة المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين ما زالوا يُحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط، معرضين حياتهم للخطر.

وأضاف أن الأسبوع الماضي شهد أسوأ حادثة غرق تم التبليغ عنها منذ بداية 2020 بعد غرق ما لا يقل عن 45 شخصًا، بينهم 5 أطفال بسبب انفجار محرك قاربهم قبالة ساحل زوارة.

وسلط المتحدث باسم الأمين العام الضوء على الوضع الوبائي في ليبيا، مشيراً إلى تأثر المنطقة الغربية بالوباء، خاصة مدينتي طرابلس ومصراتة، وبالمُقابل لا تزال القدرة على فحص المواطنين وتعقبهم وعلاجهم منخفضة بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد إضافة إلى نقص المعدات والإمدادات الطبية اللازمة.

وقال دوغاريك في إحاطته تعقيبا على أزمتي الكهرباء والوقود إن نقص الوقود وانقطاع الكهرباء لأكثر من 18 ساعة يوميًا أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية، وتفاقمت هذه الأزمة حتى أجبرت بعض المرافق الصحية على تعليق عملياتها مؤقتًا.