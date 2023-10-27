الأمم المتحدة تُحذَّر: العديد من الأشخاص سيموتون قريبا في غزة

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أن “العديد من الأشخاص سيموتون” جراء الحصار الإسرائيلي المحكم لغزة، مشيرة إلى أن الخدمات الأساسية في القطاع “تنهار”.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني: “بينما نتحدث، يموت الناس في غزة. لا يموتون من القنابل والقصف فحسب، بل سيموت العديد من الأشخاص قريبا أيضا جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة”.

وأضاف لازاريني أن “الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد، وبدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي”.

كما حذّر المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” من أن غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض في غياب المساعدات والوقود.

وتابع: “قطاع غزة على شفير كارثة، وهناك خطر تفشي الأمراض قريبًا، وحذّرتُ قبل أيام من أننا لن نتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية إذا لم نحصل على إمدادات الوقود”.

وأردف لازاريني: “الحصار يعني أن الغذاء والماء والوقود تستخدم لعقاب جماعي لأكثر من مليوني شخص غالبيتهم من النساء والأطفال، سكان غزة يشعرون بأنه تم التخلي عنهم”.