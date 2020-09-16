الأمم المتحدة تُحذّر من خروج «كورونا» عن السيطرة

حذرت الأمم المتحدة من خطورة نهديد فيروس كورونا المستتجد على الأمن العالمي، وخروجه عن السيطرة.

جاء ذلك في تصريحات لأمين عام المنظمة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن تفشي جائحة كورونا بات يخرج عن نطاق السيطرة.

ونقلت وكالات أنباء عن غوتيريش قوله، إن “جائحة كوفيد -19 أزمة لا تشبه أي أزمات في حياتنا”.

وأشار إلى أن البشرية تقترب من تخطي عتبة المليون وفاة بسبب الفيروس، واصفا الوباء بأنه “تهديد رقم 1” للأمن العالمي.

وفيما يتعلق باللقاحات المضادة للفيروس، قال غوتيريش إن الكثيرين يُعولون على اللقاح لكنه بحد ذاته لن يوقف انتشار الجائحة.

وأضاف: “اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية، لأن الفيروس لا يعرف الحدود. نحن بحاجة إلى لقاح معقول التكلفة ومتاح للجميع، لقاح للناس”.

ودعا غوتيريش المجتمع الدولي إلى توسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة والجديدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة المرض وتوفير العلاج المنقذ للحياة، خاصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.