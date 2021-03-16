الأمم المتحدة تُرحب بأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية

رحبت الأمم المتحدة بأداء حكومة الوحدة الوطنية الجديدة اليمين القانونية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بمدينة طبرق أمس الاثنين.



وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي، إن ذلك يعتبر خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لليبيا بعد موافقة مجلس النواب على الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي ومنحها الثقة.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة على استعداد لدعم الحكومة الجديدة التي تتولى مهام تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، والترتيب للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ 23 أكتوبر 2020.

وأجريت أمس الاثنين، مراسم حلف اليمين الدستوري بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، حيث أدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء مجلس النواب، وبحضور كل من رئيس و أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، وذلك بعد أن أدى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليمين الدستورية.

وشهدت المراسم أيضا تواجد بعثة الأمم المتحدة للدعم و سفير بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وعدد من سفراء الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية.

وبهذه المناسبة، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، عن سعادته بما شهدته المراسم من استحضار للروح الوطنية والشعور بالمسؤولية تجاه الشعب الليبي، الذي يعقد الكثير من الآمال على توحيد سلطاته التنفيذية والتشريعية للخروج بالبلاد من مأزقها، ولكي نبدأ معا صفحة جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والتنمية وتوفير الخدمات، وفق قوله.

وجاء في القسم: “أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص وأن أظل مخلصا لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن احترم الإعلان الدستوري، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها”.

وكان مجلس النواب قد منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية قبل أيام بحضور 132 عضوا، ودعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، النواب إلى عدم تفويت فرصة توحيد المجلس وتغليب مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها التي وصفها بالصعبة.