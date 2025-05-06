الأمم المتحدة مصدومة من فيديو تعذيب «الدرسي».. مشاهد مروّعة وتعاطف مع عائلته

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن انزعاجها الشديد إزاء الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُزعم أنه يُظهر عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، محتجزاً ومقيّداً بالسلاسل، وتبدو عليه آثار تعذيب واضحة، معربة عن تعاطفها مع أسرته وزملائه في هذا الوقت العصيب وهم يشاهدون هذا الفيديو المُروع.

وأكدت البعثة أنها طلبت على الفور من خبراء الأدلة الرقمية في الأمم المتحدة تقييم صحة الفيديو، ودعت السلطات الليبية مجدداً إلى الإسراع في إجراء تحقيق مستقل وشامل في واقعة الاختفاء القسري للنائب الدرسي، الذي فُقد منذ 16 مايو 2024، عندما اختُطف عقب حضوره عرضاً عسكرياً في بنغازي.

وجددت البعثة التأكيد على استعدادها لدعم تحقيق مستقل في اختفاء الدرسي ومزاعم تعرضه للتعذيب.

وإبراهيم الدرسي هو عضو بمجلس النواب اللبي عن مدينة بنغازي، ويمثل أحد الأصوات البارزة داخل البرلمان منذ انتخابه، وفي 16 مايو 2024، أُعلن عن اختفائه بعد مشاركته في عرض عسكري نظّمته قوات حفتر في مدينة بنغازي. ومنذ ذلك الحين، لم يصدر أي بيان رسمي يكشف عن مصيره أو ظروف اختفائه.

ويأتي تداول الفيديو الأخير الذي يُزعم أنه يُظهر الدرسي محتجزاً ومقيّداً، في سياق سياسي وأمني بالغ الحساسية تشهده ليبيا، حيث تزداد المخاوف من تصاعد الانتهاكات المرتبطة بملف حقوق الإنسان، بما في ذلك حوادث الإخفاء القسري والتعذيب، وسبق أن دعت منظمات حقوقية محلية ودولية إلى كشف مصير السياسيين والنشطاء المختفين قسرياً في مناطق سيطرة مختلف الأطراف الليبية.