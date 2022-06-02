الأمم المتحدة تُعلن تمديد الهدنة في اليمن

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيون، اليوم الخميس، على تمديد الهدنة الحالية في البلاد لشهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعيلها.

وقال غروندبرغ في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: “أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي على اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. وتدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية”.

وفي 2 أبريل الماضي، دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن، أعلنت عنها الأمم المتحدة، حيز التنفيذ.

وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان حينها “استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي لمقترح الأمم المتحدة، بشأن هدنة لمدة شهرين، تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل الساعة 19:00”.

وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي: “بدأت الهدنة التي تستمر لمدة شهرين في الساعة السابعة من مساء اليوم. بدءا من الليلة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”.

وأكد المبعوث الأممي أن “نجاح هذه المبادرة يعتمد على التزام الأطراف المتحاربة المستمر بتنفيذ اتفاق الهدنة، بما يتضمن الإجراءات الإنسانية المصاحبة”.

وبحسب البيان “تتضمن بنود اتفاق الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع”.

وبموجب هذه الهدنة “تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية برا وجوا وبحرا”، كما تشمل البنود أيضا عقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.