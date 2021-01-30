الأمم المتحدة تُعلن عن جولة محادثات جديدة لملتقى الحوار في جنيف

أعلنت الأمم المتحدة، أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقد جولة محادثات في جنيف، خلال الفترة ما بين 1و5 فبراير القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم أمين عام الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بمقر المنظمة في نيويورك الأمريكية، أمس الجمعة.

وذكر دوجاريك، أن مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، هي من ستدير جلسات الملتقى.

وأضاف: “من المتوقع أن يصوت الملتقى على المرشحين لعضوية مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار الليبي في تونس، منتصف نوفمبر الماضي”.

وأوضح دوجاريك أن لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي ستقوم بالتحقيق من أن الترشيحات مقدمة وفقا للشروط المعلن عنها، إلى جانب جمع القوائم النهائية لمرشحي المجلس الرئاسي عن كل إقليم والمرشحين إلى منصب رئيس الوزراء.

وأشار دوجاريك إلى أن السلطة التنفيذية الموحدة الجديدة ستكون مؤقتة، وسيناط بها قيادة ليبيا حتى موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من العام الحالي.

وكان ملتقى الحوار لسياسي الليبي عقد جلسة في الـ15 من نوفمبر الماضي بالعاصمة تونس برعاية أممية، توجت بتحديد 24 من شهر ديسمبر 2021، موعدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.

وعقب ذلك عقد الملتقى عدة جولات واعتمد في 19 يناير الجاري، آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، وبعد الاعتماد، أعلنت الأمم المتحدة عن فترة أسبوع لتقديم الترشيحات، انتهت في 28 من ذات الشهر.