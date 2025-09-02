الأمم المتحدة تُعيّن أولريكا ريتشاردسون نائباً للممثل الخاص في ليبيا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الدبلوماسية السويدية إنغبورغ أولريكا أولفسدوتر ريتشاردسون نائبةً للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، ومنسقةً مقيمةً ومنسقةً للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.

وتتمتع ريتشاردسون بخبرة تمتد لأكثر من 3 عقود في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بعد النزاعات وحقوق الإنسان، حيث شغلت مناصب قيادية في غرب ووسط إفريقيا ومنطقة الكاريبي والبلقان وجنوب شرق أوروبا، كما عملت مؤخراً في هايتي بمنصب مماثل، إلى جانب خبرتها السابقة كمنسقة مقيمة للأمم المتحدة في كوسوفو.

ويأتي هذا التعيين خلفاً للدبلوماسيين الزيمبابويين رايسدون زينينغا وإنوسنت شوما، اللذين قدّم لهما غوتيريش الشكر تقديراً لجهودهما خلال فترة توليهما المهمة بشكل مؤقت.

تحمل ريتشاردسون درجة الماجستير في الاقتصاد التنموي من جامعة غوتنبرغ، والبكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة لوند، وتتقن السويدية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية.

وستعمل ريتشاردسون جنباً إلى جنب مع الممثلة الخاصة هانا تيته، المعيّنة في يناير 2025، لدعم العملية السياسية في ليبيا وتعزيز الاستقرار، إلى جانب تنسيق المساعدات الإنسانية وجهود التنمية بالشراكة مع الجهات الليبية والدولية.