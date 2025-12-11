البعثة الأممية: الكرامة والحريات الأساسية ليست امتيازات بل أساس للاستقرار

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في قلب خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة ليست امتيازات، بل ركائز أساسية للسلام والاستقرار.

وأوضحت البعثة أن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث ساهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة، وأضاف البيان أن كل انتهاك سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.

وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، مع الاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.

وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.