أصدرت لجنة الأمن المحلية في الخرطوم قرارًا بحظر التجوال من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا، وأكدت على ضرورة التزام جميع المواطنين بهذا القرار.

وشددت اللجنة على جميع الوحدات الأمنية بضرورة تنفيذ التوجيهات والعمل وفقها، كما وجهت بإنشاء نقاط تفتيش ومراكز أمنية دائمة في المناطق ذات الهشاشة الأمنية والمحاور المؤدية إلى الأسواق والمناطق الإدارية الهامة.

كما تستمر الدوريات الأمنية المتنقلة في جولاتها الاعتيادية على مدار الساعة، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أي تهديدات محتملة.

الأمم المتحدة: دارفور مسرح جريمة والآلاف بحاجة لممرات آمنة

وصف توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منطقة دارفور في السودان بأنها “مسرح جريمة”، محذرًا من أن آلاف المدنيين بحاجة عاجلة إلى ممرات آمنة للوصول إلى المساعدات الإنسانية، وسط تصاعد العنف والنزاعات المسلحة.

وخلال حديثه مع الصحفيين عبر الفيديو من معبر أدري على الحدود مع تشاد، أشار فليتشر إلى أنه حصل على موافقة من السلطات السودانية وقوات الدعم السريع لضمان الوصول الكامل والآمن للقوافل الإنسانية والمدنيين، لكنه أضاف بحذر: “دعونا نرى ما إذا كانوا سيوفون بالالتزامات التي قطعوها لي.”

وشدد وكيل الأمم المتحدة على أن زيارته للسودان ركزت بشكل رئيسي على دارفور، التي وصفها بأنها “مركز المعاناة الإنسانية في العالم”، مضيفًا أن شهادات الناجين تشير إلى حجم المأساة، خاصة الأطفال، حيث يمثلون واحدًا من كل خمسة قتلى في مدينة الفاشر وحدها.

وأفاد فليتشر أنه شهد على الأرض مواقف مؤلمة، منها أطفال يحملون إخوتهم الصغار إلى بر الأمان، وأشخاص غرباء يلتقطون الرضع بعد مقتل آبائهم وأمهاتهم.

كما التقى في بورتسودان رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزيري خارجية مصر والسودان، حيث ركزت المناقشات على: الوصول الإنساني غير المحدود وبدون عوائق، تأمين القوافل الإنسانية والعاملين فيها، حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة لهم.

وأكد فليتشر الحاجة إلى تعزيز الوجود الأممي على الأرض لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة، وإعطاء شعور بالأمان للمدنيين في مناطق النزاع، في إطار جهود المنظمة الدولية لحشد الدعم الدولي لحماية الفئات الأكثر تضررًا.

مصدر عسكري سوداني: لا اتجاه لإقالة رئيس الوزراء كامل إدريس وزيارته لجنيف بغرض العلاج

أكد مصدر عسكري سوداني موثوق لموقع “سودان تربيون”، الاثنين، أن قيادة البلاد لا تخطط حاليًا لإقالة رئيس الوزراء كامل إدريس من منصبه.

وأوضح المصدر أن إدريس متواجد حاليًا في جنيف لتلقي العلاج، كما عقد اجتماعات مع مسؤولين من منظمات دولية لمناقشة الوضع الإنساني في السودان، خصوصًا في إقليم دارفور.

من جانبه، أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانًا أوضح فيه أن إدريس بصحة جيدة، وأن سفره كان في مهمة رسمية، وأنه يتابع عن كثب الوضع المحلي والدولي بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

وأشار البيان إلى أن إدريس على اتصال دائم بقيادة البلاد، ورئيس مجلس السيادة، وأعضاء الحكومة، مؤكّدًا أن عودته إلى السودان ستكون في نهاية الأسبوع.

وكانت تقارير صحفية سابقة أشارت إلى وجود توجه لدى القيادة العسكرية لإقالة إدريس بسبب ضعف الأداء، لكن المكتب نفى ذلك، مشيرًا إلى استمرار عمله الطبيعي.