الأمم المتحدة: سوريا بحاجة إلى مجلس شعبٍ يمثل جميع مكونات المجتمع

أكد نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، أن سوريا تحتاج إلى مجلس شعبٍ يباشر أعماله بمشاركة جميع مكونات المجتمع السوري، في إطار دعم جهود المرحلة الانتقالية وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.

وأوضح كوردوني أن الأمم المتحدة تشدد على أهمية تمثيل مختلف فئات المجتمع السوري داخل المؤسسات الوطنية، مشيراً إلى ضرورة إشراك المرأة بصورة فاعلة في جهود التعافي وإعادة البناء خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن المنظمة الدولية تواصل دعم سوريا في مواجهة التحديات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، مؤكداً التزام الأمم المتحدة بمساندة السوريين في مسار الانتقال نحو مستقبلٍ سياسيٍ أكثر استقراراً وشموليةً.

وفي الشأن الأمني، أشار نائب المبعوث الأممي إلى استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، بما في ذلك ما وصفه بانتهاكاتٍ لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974، لافتاً إلى أن الحكومة السورية أظهرت ضبطاً للنفس وعملت على تنفيذ التدابير المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي.

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي في وقتٍ تشهد فيه سوريا نقاشاتٍ متواصلة بشأن استكمال مؤسسات المرحلة الانتقالية وتعزيز المشاركة السياسية، وسط تحركاتٍ داخلية وخارجية لدعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات السورية أعلنت في أكتوبر 2025 انتهاء عمليات الاقتراع الخاصة بانتخابات مجلس الشعب في مختلف المحافظات السورية، ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية التي أعقبت التغيرات السياسية في البلاد.

من جانبه، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في تصريحاتٍ سابقة أن سوريا نجحت خلال فترةٍ وجيزة في تنظيم عملية انتخابية تتناسب مع الظروف الراهنة، مشدداً على أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس الشعب في إقرار التشريعات اللازمة لدفع مسار إعادة البناء والتنمية.

وأضاف الشرع أن هناك العديد من القوانين والملفات التي تحتاج إلى تصويتٍ برلمانيٍ لدعم جهود الإعمار وتحريك عجلة التنمية، مؤكداً استمرار متابعة الحكومة لضمان الشفافية والمساءلة خلال المرحلة المقبلة.

الداخلية السورية تعلن توقيف مساعدٍ سابقٍ في مخابرات نظام الأسد أثناء محاولته مغادرة البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف المساعد الأول السابق في أجهزة مخابرات نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أسامة محمود حمودة، المعروف بلقب “أبو علاء جوية”، وذلك بعد إحباط محاولة هروبه إلى خارج البلاد، وفق ما أكدته الوزارة في بيانٍ رسمي.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية أن العملية نُفذت بواسطة الوحدات المختصة التي تمكنت من رصد الموقوف وإلقاء القبض عليه قبل مغادرته الأراضي السورية، في إطار الجهود الأمنية الرامية إلى ملاحقة المطلوبين المرتبطين بملفات الانتهاكات خلال سنوات النزاع.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات الأولية أظهرت تورط أسامة محمود حمودة في انتهاكاتٍ بحق المدنيين خلال فترة عمله في الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، مشيرةً إلى أن سجله الأمني يتضمن اتهاماتٍ تتعلق بقيادة مجموعاتٍ نفذت اعتقالاتٍ تعسفية، والتسبب في زج مدنيين داخل مراكز الاحتجاز، إلى جانب إعداد تقارير أمنية كيدية بحق عددٍ من المواطنين.

وأضافت الوزارة أن الموقوف يواجه كذلك اتهاماتٍ بممارسة عمليات ابتزازٍ مالي واسعة النطاق بحق الأهالي خلال السنوات الماضية، ضمن ممارساتٍ تخضع حالياً للتحقيق من قبل الجهات المختصة.

وشددت وزارة الداخلية السورية على أن التحقيقات والإجراءات القانونية لا تزال مستمرةً، تمهيداً لإحالة الموقوف إلى القضاء المختص للنظر في التهم المنسوبة إليه واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه.

ويأتي هذا التوقيف ضمن سلسلة إجراءاتٍ أعلنتها السلطات السورية خلال الفترة الأخيرة لملاحقة مسؤولين وضباطٍ وعناصر أمنية سابقة متهمين بالتورط في انتهاكاتٍ وجرائم ارتُكبت خلال سنوات الصراع، في إطار مساعٍ معلنة لتعزيز مسار المحاسبة القانونية وملاحقة المطلوبين للقضاء.