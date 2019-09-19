الأمم المتحدة: عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليوناً في عام 2019

كشف تقرير للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 272 مليوناً في عام 2019، وهذا العدد مستمر بالارتفاع في جميع مناطق العالم، وهو أكثر بـ51 مليون شخص مقارنة بعام 2010 .

وبحسب تقرير الأمم المتحدة يشكل عدد المهاجرين حاليا 3.5% من سكان العالم، وبلغ عدد المهاجرين الذي وصلوا إلى أوروبا 82 مليونا وإلى أمريكا الشمالية 59 مليونا وإلى شمال إفريقيا وغرب آسيا 49 مليونا.

هذا واستقبلت الولايات المتحدة 51 مليون مهاجر، كما استقبلت كل من ألمانيا والمملكة العربية السعودية 13 مليوناً، وروسيا 12 مليوناً وبريطانيا 10 ملايين، والإمارات العربية المتحدة 9 ملايين، وكل من فرنسا وكندا وأستراليا نحو 8 ملايين وإيطاليا 6 ملايين.

وهاجر ثلث المهاجرين من 10 دول تتقدمها الهند 18 مليوناً، تليها المكسيك بـ12 مليوناً، والصين 11 مليوناً وروسيا 10 ملايين وسوريا 8 ملايين.

ويشير تقرير المنظمة الدولية إلى أن أعداد المهاجرين في ازدياد مستمر، فخلال أعوام 2010-2017 ازداد عدد المهاجرين والباحثين عن اللجوء بمقدار 13 مليون شخص.