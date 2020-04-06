الأمم المتحدة: غوتيريس يدعو لحماية النساء في العالم ضد العنف فترة الحجر المنزلي

شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي على مدى الأسابيع الماضية [النهار اونلاين]

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأحد، العالم لحماية النساء والفتيات “في المنازل”، في وقتٍ يتفاقم العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحّي الناجمة عن وباء كوفيد-19، لذا أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في المنازل في جميع أنحاء العالم”.

وقال غوتيريس في بيان: “شهدنا طفرة عالمية مروعة في العنف المنزلي على مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف”.

وأضاف: إنّ “العنف لا يقتصر على ساحات المعارك”، مذكّرا بندائه الأخير إلى وقف لإطلاق النار في مختلف أنحاء العالم للمساعدة على الحدّ من تفشّي فيروس كورونا.

وأردف “إنّني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضدّ المرأة وجبر الضّرر الواقع من جرّاء هذا العنف، جزءا رئيسيا من خططها الوطنيّة للتصدّي لفيروس كورونا”.

وفي محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل، اضطرت معظم دول العالم لإغلاق الحدود ومنع الطيران وفرض حظر التجول ومنع كافة الأنشطة، وهو ما فاقم موجة من العنف المنزلي، وصلت في ذروتها إلى جرائم قتل بحق نساء.

وأسفر تفشي الفيروس عن وفاة ما لا يقل عن 68,125 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتمّ تشخيص أكثر من 1,244,740 إصابة في 191 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ ظهور وباء كوفيد-19 الناجم عن الفيروس، غير أنّ هذا العدد لا يعكس إلّا جزءًا من الحصيلة الحقيقيّة، لأن عدداً كبيراً من الدول لا يُجري فحوصًا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

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