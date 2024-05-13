الأمم المتحدة: مقتل 27 مدني في السودان

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل عشرات المدنيين وإصابة المئات إثر مواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر في السودان.

وبحسب موقع المشهد السوداني، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا”: “تشير تقارير غير مؤكدة إلى مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال، فيما أصيب نحو 130 شخصا”.

وأشار المكتب، “إلى أن المستشفى الرئيسي بالمدينة قد تجاوز طاقته الاستيعابية القصوى والبالغة 100 سرير”.

هذا وتشهد مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأدت المواجهات إلى نزوح نحو 850 شخصا.

وحذرت الأمم المتحدة، في الآونة الأخيرة، “من عواقب وخيمة على المدنيين الذين يقيمون في الفاشر”، وقالت: إن “نحو 800 ألف شخص في الفاشر، معرضون لخطر شديد وشيك، مع تفاقم أعمال العنف والتهديد باقتحام المدينة”.

يذكر أنه منذ 15 أبريل2023، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.