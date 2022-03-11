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الأمم المتحدة: نتابع بقلق التقارير المتعلقة بتعبئة القوات العسكرية وتحركها اتجاه طرابلس

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 11 مارس 2022 - 14:28 | آخر تحديث: 11 مارس 2022 - 14:41 نُشر: الجمعة، 11 مارس 2022 - 14:28
ليبيا
ستيفان دوجاريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، إنّ القوافل الكبيرة للمجموعات المسلحة التي وردت أنباء عن وصولها إلى العاصمة الليبية، تزيد التوترات العسكرية والسياسية.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي أنّ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتابع بقلق التقارير المتعلقة بتعبئة القوات وتحرك قوافل كبيرة من الجماعات المسلحة في طرابلس وحولها.

وأضاف دوجاريك أنّ البعثة الأممية تؤكد مرة أخرى على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار، وتدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل قد يؤدي إلى اشتباكات مسلحة

وذكر دوجاريك أنّ البعثة الأممية تحث جميع الأطراف على التعاون مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز التي تحاول إيجاد طريقة تفاوضية للخروج من المأزق الحالي.

آخر تحديث: 11 مارس 2022 - 14:41
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