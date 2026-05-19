الأمم المتحدة: نجاح انتخابات «المجالس المحلية للشباب» خطوة مهمة

استقبل وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية هيثم الزحاف، في ديوان وزارة الشباب، نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب وتطوير مشاركتهم في الشأن العام.

وخلال اللقاء، هنأت أولريكا ريتشاردسون وزير الشباب على توليه مهامه، وأشادت بنجاح تنظيم انتخابات المجالس المحلية للشباب، معتبرةً أنها خطوة مهمة لتعزيز مشاركة الشباب وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة.

وبحث الجانبان آليات التعاون في برامج تنمية القدرات الشبابية، من خلال مبادرات تدريبية تستهدف تعزيز المهارات القيادية والإدارية، إضافة إلى دعم المجالس المحلية للشباب وتمكينها من أداء دورها داخل البلديات.

كما تطرق الاجتماع إلى تعزيز الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في ليبيا، بما يتماشى مع أولويات وزارة الشباب ضمن إطار العمل الشبابي، ومع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب الليبي 2026–2035، الهادفة إلى تطوير سياسات شاملة لتمكين الشباب.

وفي سياق متصل، شارك وزير الشباب في الاجتماع الثالث للشبكة العالمية الداعمة لتنافسية الشباب “شبكة الأمل”، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي بدعوة من وزارة شؤون الشباب البحرينية.

وخلال الاجتماع، قدم الوزير إحاطة حول أبرز مبادرات وزارة الشباب خلال عام 2026، والتي شملت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب 2026–2035، وبناء قدرات المجالس المحلية للشباب المنتخبة حديثًا، وتطوير البرامج الصيفية الموجهة للشباب.

كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الشبكة، حيث أكدت وزيرة شؤون الشباب في مملكة البحرين، الدولة المؤسسة للشبكة، ترحيبها بتوسيع التعاون مع وزارة الشباب الليبية في مجالات تمكين الشباب وتطوير المبادرات المشتركة.

وتضم شبكة “الأمل” وزارات الشباب في عدد من الدول الخليجية والعربية إلى جانب شركاء دوليين، وتهدف إلى تعزيز تنافسية الشباب ودعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات العمل الشبابي.