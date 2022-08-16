الأمم المتحدة: نسعى لاختيار مبعوث جديد لليبيا يُرضي كل الأطراف

أعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن أمله في وجود مرشح مقبول من جانب الأطراف المعنية لتولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن دوجاريك قوله خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن المنظمة لم تُعلن بعد عن اسم أي مرشح، مؤكدا بأن الأمين العام يبذل كل ما يستطيع في سبيل المضي قدما في عملية اختيار مبعوث جديد له في ليبيا.

وأشار المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الأمانة العامة على اتصال دائم مع البعثة الليبية حول هذا الموضوع.

وأوضح دوجاريك أن تعيين رئيس جديد للبعثة في ليبيا ليس مسألة ليبية فقط، بل هي عملية يقوم خلالها مجلس الأمن الدولي بمنح تفويض استنادا إلى تبادل خطابات بين الأمين العام ورئيس المجلس.

وتابع: “بعد أن يصلنا خطاب من رئيس مجلس الأمن يبلغنا فيه بأنه أحيط علما بالموضوع، بما يعني عدم وجود اعتراض من قبل أي عضو بالمجلس، نكون قد وصلنا إلى اسم المرشح”.