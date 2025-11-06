الأمم المتحدة وأمريكا تبحثان مسار الانتخابات والإصلاحات في ليبيا

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام، هانا تيتيه، ونائبتها للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، بالقائم بالأعمال الأمريكي جيريمي برنت لمناقشة التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وأتاح الاجتماع، الذي عُقد بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأربعاء، فرصة لاستعراض جهود البعثة في دفع خارطة الطريق السياسية قدمًا.

وأكد الطرفان على ضرورة أن يسرع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في استكمال إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وإدخال التعديلات على الإطار الدستوري والقوانين الانتخابية تمهيدًا لإجراء الانتخابات الوطنية.

كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز الحوكمة الاقتصادية، واستعرض التحضيرات للحوار المهيكل القادم الذي يهدف إلى تمكين شرائح أوسع من المجتمع الليبي من المساهمة في بناء توافق حول رؤية مشتركة لمستقبل البلاد، عبر تقديم توصيات بشأن الإصلاحات الجوهرية.