الأمم المتحدة وإسرائيل.. أزمة تتفاقم بعد «تقرير النزاعات»

أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، تجميد علاقاتها مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في مستوى التوتر بين تل أبيب والمنظمة الأممية، على خلفية خلافات مرتبطة بتقارير حقوقية دولية.

وجاء الإعلان عبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي اعتبر أن القرار الأممي القاضي بإدراج إسرائيل في ملحق تقرير يتعلق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات يمثل “فضيحة”، متهمًا الأمين العام بالانحياز ومساواة إسرائيل بحركة حماس.

وأكد دانون، في رسالة مصورة نُشرت عبر منصة “إكس”، أن بلاده أنهت التعامل مع هذا الملف مع غوتيريش، قائلاً إن القرار يشكل ما وصفه بـ“مساواة غير مقبولة” بين إسرائيل وحماس، مضيفًا أن إسرائيل “تدافع عن مواطنيها” بينما تتهم حماس بارتكاب انتهاكات خطيرة خلال الحرب.

وأوضح السفير أن تجميد العلاقات سيستمر حتى نهاية ولاية الأمين العام للأمم المتحدة في 31 ديسمبر 2026، في خطوة وصفت بأنها غير مسبوقة في العلاقة بين الطرفين.

وفي المقابل، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة اطلعت على التصريحات الإسرائيلية، مؤكدًا أن باب الأمين العام يبقى مفتوحًا أمام جميع الأطراف رغم التوتر القائم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حيث بلغت العلاقات بين الجانبين مستويات متدنية غير مسبوقة، وسط انتقادات إسرائيلية مستمرة لمواقف المنظمة تجاه العمليات العسكرية في القطاع.

كما سبق أن أعلنت إسرائيل في عام 2024 اعتبار غوتيريش “شخصًا غير مرغوب فيه”، في حين تتهم الأمم المتحدة إسرائيل بعرقلة وصول لجان التحقيق إلى بعض مراكز الاحتجاز، مع ورود تقارير أممية تتعلق بادعاءات حول انتهاكات في سياق النزاع.

وتأتي هذه الأزمة في إطار توتر متصاعد بين إسرائيل والأمم المتحدة منذ حرب غزة، حيث تتبادل الأطراف اتهامات سياسية وحقوقية، بينما يظل ملف الانتهاكات المزعومة والعنف في النزاعات أحد أكثر الملفات حساسية داخل مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصًا مع إدراج أطراف دولية في تقاريرها السنوية المتعلقة بالنزاعات المسلحة.