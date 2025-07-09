الأمم المتحدة و«الشؤون الاجتماعية» توحدان الجهود لحماية الطفولة

التقى نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إينيس شوما، يوم الاثنين الموافق 7 يوليو، بوزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني.

وخلال اللقاء، هنأ السيد شوما ليبيا على توليها رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشيداً بهذا الإنجاز الذي يعكس دور ليبيا المتنامي في القضايا الاجتماعية على مستوى الإقليم.

كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والأمم المتحدة، لاسيما في ما يتعلق بدعم اللجنة العليا للطفولة وتطوير السجل الاجتماعي الموحد، في إطار الجهود المشتركة لتحسين الخدمات الاجتماعية وضمان حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع الليبي.