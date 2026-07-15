الأمم المتحدة وبلدية بنغازي تبحثان تعزيز «الخدمات والتنمية» بمناطق الشرق

بحث وفد مشترك من وكالات الأمم المتحدة مع بلدية بنغازي سبل تعزيز التعاون لتحسين الخدمات ودعم التنمية المستدامة في شرق ليبيا.

وجاء الاجتماع خلال اليوم الأول من مهمة مشتركة لوكالات الأمم المتحدة إلى شرق ليبيا، بقيادة نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون.

وعقد الوفد الأممي اجتماعًا مع عميد بلدية بنغازي وأعضاء المجلس البلدي، حيث تناول النقاش آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وركز الاجتماع على أهمية دعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الجهود المرتبطة بالتنمية المستدامة، إلى جانب بحث كيفية تحويل الأولويات المحلية إلى خطوات عملية وتحسينات ملموسة في حياة المواطنين.

واتفق الوفد الأممي وعميد بلدية بنغازي على تعميق الشراكة والتعاون خلال المرحلة المقبلة، بهدف دعم البرامج التي تستجيب لاحتياجات المجتمع المحلي وتعزز جهود التنمية في المدينة.