الأمم المتحدة وجهاز النهر الصناعي يبحثان توحيد الجهود

التقى وفد من جهاز النهر الصناعي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وبحسب ما أفاد بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فإن اللقاء يأتي لتطوير مشروع مشترك يهدف إلى العمل على تحسين منظومة النهر الصناعي الذي يوفر المياه للجميع في كل أنحاء ليبيا.

وقال عبد الله بن إدريس ممثل هيئة النهر الصناعي: “منذ بدء عملياته في عام 1993، أصبح جهاز النهر الصناعي المصدر الرئيسي للوصول للمياه العذبة في ليبيا حيث تعتمد قدرته على الاستمرار في تقديم هذه الخدمة الحيوية تحديداً في الحفاظ على سلامة البنية التحتية للمنظومة والتي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب التحديات المتعددة بما في ذلك مرور الزمن والعمليات التخريبية. يعد هذا التعاون مهم لدعمنا في مواصلة توفير المياه للسكان في الوقت الحالي وفي المستقبل “.

وخلال اللقاء الذي استمر ليومين، أكد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى جهاز النهر الصناعي على أنه “شريان الحياة للشعب الليبي باعتباره الجزء الرئيسي من نظام الإدارة المتكاملة لموارد المياه.”

كما ناقش الوفد إمكانية صيانة خزان إجدابيا، والحفاظ على استمرارية تشغيل خطوط الأنابيب، وتطوير مفهوم الاكتفاء الذاتي للطاقة من خلال إدخال الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة وجهاز النهر الصناعي سيعملان على تطوير مذكرة تفاهم للبرنامج المشترك “دعم النهر الصناعي” الذي سيكون قادرًا على تقديم المساعدة اللازمة لضمان حصول السكان في ليبيا اليوم وفي المستقبل على المياه.