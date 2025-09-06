الأمم المتحدة وقطر تبحثان خارطة الطريق السياسية في ليبيا

التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بسفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، حيث ناقشا مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية توصل حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن، بما يساهم في دعم الاستقرار.

كما شددا على ضرورة المضي قُدماً في تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي كانت الممثلة الخاصة للأمين العام، السيدة هانا تيتيه، قد استعرضتها خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي.

وقد عبّرت خوري عن شكرها لدولة قطر على دعمها المتواصل لجهود البعثة الأممية في ليبيا.