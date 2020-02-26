الأمم المتحدة.. 948 ألف نازح في شمال غرب سوريا بسبب القتال

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء لبحث الوضع في شمال غرب سوريا [انترنت]

رصدت الأمم المتحدة الأربعاء أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا في شمال غرب سوريا منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي، بسبب حملة النظام السوري المستمرة في أخر معقل للمعارضين في البلاد.

ونشر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تغريدة له على تويتر “تشير التقديرات إلى أن أكثر من 948 ألف شخص نزحوا منذ الأول من كانون أول/ ديسمبر. وهناك حوالي 180 ألف أسرة وأكثر من 195 ألف امرأة وأكثر من 560 ألف طفل”.

تأتي أحدث البيانات، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يجتمع مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق الأربعاء لبحث الوضع في شمال غرب سوريا.

وأثار ارتفاع عدد النازحين في المنطقة تحذيرات من العديد من الهيئات الإنسانية والدول.

وطالب وزراء خارجية أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الأربعاء بوقف القتال في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وهذه الدول هي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا واستونيا وبولندا وليتوانيا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيرلندا.

يذكر أنه في أواخر نيسان/ إبريل الماضي، شن النظام السوري وحليفته روسيا حملة واسعة النطاق للسيطرة على المنطقة من أيدي المعارضين.

وتوسطت روسيا وتركيا لوقف إطلاق النار في المنطقة في كانون ثان/ يناير الماضي. وانهارت الهدنة، فيما حقق قوات النظام والقوات المتحالفة تقدما في إدلب.

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