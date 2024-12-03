الأمم المتحدّة تنظّم ورشة عمل حول «الحدّ من العنف المجتمعي»

نظمت شعبة الموسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ورشة العمل الثانية اليوم في بنغازي، تحت عنوان “حوكمة قطاع الأمن والحد من العنف المجتمعي”.

وشارك في الورشة، “عدد من المسؤولين العسكريين والأمنيين من مختلف أنحاء ليبيا، وقُدّمت خلالها أوراق عمل متخصصة في كيفية تطوير قطاع الأمن وتحسين الوضع الأمني لكافة الليبيين”.

والتحق ممثلون عن “منظمات المجتمع المدني إلى الجزء الثاني من أعمل الورشة، التي تمخض عنها عدد من التوصيات الهادفة إلى ضمان حوكمة قطاع الأمن وتعزيز سلامة وأمن المجتمع وبما يتوافق مع المعايير الدولية”.

وتعتبر مشاركة ممثلي المجتمع المدني في الورشة اليوم مع المسؤولين الأمنيين والعسكرين “غاية في الأهمية كونها تسلط الضوء على دورهم في الاسهام بدعم جهود الجهات الأمنية في ليبيا”.