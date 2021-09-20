الأمن الداخلي يقبض على عناصر تابعة له متورطة في تهريب العملة

أعلن جهاز الأمن الداخلي، القبض على عناصر تابعة للجهاز، متورطة في تهريب العملة الصعبة.

وأفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المبذولة التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي ومن بينها محاربة مهرّبي النقد الأجنبي خارج البلاد عبر المنافذ من قِبل من وصفهم بالمجرمين السماسرة وأتباعهم من المأجورين.

وحرصاً من الجهاز على ضبط مرتكبي تلك الجرائم وتتبع فاعليها وكل من شارك فيها، فقد تمكن أعضاء الجهاز من ضبط عدد 5 أشخاص من العناصر التابعين له والعاملين بمنفذ مطار معيتيقة الدولي وهم (ع.أ.ف)، (ا.أ.د)، (ل.م.أ)، (خ.م.م)، (س.ح.ع)، وذلك لقيامهم باستغلال سلطات وظيفتهم بالمُساعدة والمشاركة بالشكل المباشر وغير المباشر لتسهيل مرور عدد (5) نساء عبر أقواس التفتيش دون مراعاة للواجب المكلّفين به والمهام المسندة إليهم.

ونوه جهاز الأمن الداخلي بأنه لن يفرق بين هذا وذاك فالجميع سواسية وتحت القانون.

هذا واتُخِذت الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم وأحيلوا إلى جهات الاختصاص ولازال البحث جارياً لضبط كل من تورط في ذلك.