الأمن الداخلي يقبض على متهم بتبني الفكر «الإلحادي»

أعلن جهاز الأمن الداخلي، إلقاء القبض على شخص متهم بتبني الفكر الإلحادي.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ، فقد تمكن أعضاء جهاز الأمن الداخلي من ضبط المدعو (أ.م.ع.أ) بسبب تبنيه للفكر الإلحادي الذي تجرعه من خلال المطالعة لكتب فلسفية مختلفة تنافت مفاهيمها مع ديننا وشارك أفكاره مع العديد عبر صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الأفكار.

ونوه جهاز الأمن الداخلي إلى أنه من أولى واجبات أولياء الأمور “الوالدين” هـو الانتباه لأبنائهم ومعرفة ميولاتهم ومتابعة ماذا يشاهدون في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة فـي ظل التطور الإلكترونـي السريع، وما ينشر خلاله من أفكار لسلخهم من دينهم وعقيدتهم، وجعلهم تبعا لكل ناعق، فأصبح الإلحاد والمثلية والمناداة بحرية المرأة المطلقة، مبتغى هؤلاء المُغرر بهم من أبناء جلدتنا، بحسب الجهاز.