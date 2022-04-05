الأمن الداخلي يقبض على متورطين في غلاء أسعار الخضار والفاكهة

أعلن جهاز الأمن الداخلي، مساء الاثنين، القبض على متورطين في غلاء أسعار الخضروات والفاكهة في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد الجهاز في بلاغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن شبح غلاء الأسعار لازال مستمراً في بث سمومه عبر ثلة من السماسرة ضاعت أخلاقهم وضعفت نفوسهم أمام المال وبات هدفهم جمعها وتحقيق المكاسـب السريعة متجاهلين بذلك العواقب ومردودها السلبي على المواطن.

وأشار جهاز الأمن الداخلي إلى تمكـن أعضائه، فجر اليوم، من ضبط مجموعة من تجار الجملة وسماسرة الفاكهة والـخضار جلها من الأجانب، بسوق الأحد وسوق جـنـزور، ممن تسببوا بالمضاربة بالأسعار وارتفاعها بشكل تجاوز كل الحدود وفاق مؤشرات البيع.

وأكد الجهاز استمرار حملته وأن يد القانون ستطـال كل من تسبب وساهم في ذلك ومعرفة المصدر الرئيسي.