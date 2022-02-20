فيديو.. الأمن الداخلي يقبض على مُروج للفكر «اللاديني»

أعلن جهاز الأمن الداخلي، السبت، إلقاء القبض على مروج للفكر اللاديني.

وأفاد الجهاز في بلاغ له، بتمكن أعضائه من ضبط شخص يدعى (س . ع . أ . ق) ملقب (ابولوا) أحد الذين يروجون لاعتناق الفكر اللاديني عبر تطبيق “كلوب هاوس”.

وأشار الجهاز إلى أن هذا الشاب رغم حداثة سنه وقصر تبصره في أمور دينه وجهله بعقيدته، إلا أنه مُطلع تماما وعلى دراية تامة بما يقول ويسرد عن (اللادينيون، والملاحدة، والقرآنيون، والمنادة بحرية المرأة المطلقة).

ونوه جهاز الأمن الداخلي إلى أن هذا الأمر ينذر بالخطر العظيم من انتهاج بعض الشباب وتعمقهم وقناعتهم بالظواهر الهدامة التي تهدم الدين، وتفسد العقول، وتنزع الحياة.

ولفت إلى أن من وصفها بـ”الفئة الضالة” تسعى من خلال استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى المجاهرة بإلحادهم وكسر الحاجز لأنهم يعرفون جيدا بأن المجتمع الليبي لا يقبل هذه الظواهر ومن يختار هذه الطريق يتم نبذه حتى من عائلته، ودعا إلى عدم الاستهانة بهم وتكثيف الجهود من أجل القضاء عليهم قبل استفحالهم.