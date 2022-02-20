فيديو.. الأمن الداخلي يقبض على مُروج للفكر «اللاديني»

أعلن جهاز الأمن الداخلي، السبت، إلقاء القبض على مروج للفكر اللاديني.
وأفاد الجهاز في بلاغ له، بتمكن أعضائه من ضبط شخص يدعى (س . ع . أ . ق) ملقب (ابولوا) أحد الذين يروجون لاعتناق الفكر اللاديني عبر تطبيق “كلوب هاوس”.
وأشار الجهاز إلى أن هذا الشاب رغم حداثة سنه وقصر تبصره في أمور دينه وجهله بعقيدته، إلا أنه مُطلع تماما وعلى دراية تامة بما يقول ويسرد عن (اللادينيون، والملاحدة، والقرآنيون، والمنادة بحرية المرأة المطلقة).
ونوه جهاز الأمن الداخلي إلى أن هذا الأمر ينذر بالخطر العظيم من انتهاج بعض الشباب وتعمقهم وقناعتهم بالظواهر الهدامة التي تهدم الدين، وتفسد العقول، وتنزع الحياة.
ولفت إلى أن من وصفها بـ”الفئة الضالة” تسعى من خلال استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى المجاهرة بإلحادهم وكسر الحاجز لأنهم يعرفون جيدا بأن المجتمع الليبي لا يقبل هذه الظواهر ومن يختار هذه الطريق يتم نبذه حتى من عائلته، ودعا إلى عدم الاستهانة بهم وتكثيف الجهود من أجل القضاء عليهم قبل استفحالهم.
مكافحة اي ظاهرة تتطلب المتابعة فإلحاقاً لما تم نشره سابقا بخصوص الظواهر الهدامة والتي من بينها الفكر اللاديني تمكن اعضاءنا من ضبط شخص يدعى (س . ع . أ . ق ) ملقب ( ابولوا ) احد الذين يروجون لاعتناق الفكر اللاديني عبر تطبيق الكلوب هاوس. هذا الشاب رغم حداثة سنه وقصر تبصره في أمور دينه وجهله بعقيدته ، إلا أنه مطلع تماما وعلى دراية تامة بما يقول ويسرد عن ( أللادينيون ، والملاحدة ، والقرأنيون ، والمنادة بحرية المرأة المطلقة) . مما ينذر بالخطر العظيم من انتهاج بعض الشباب وتعمقهم وقناعتهم بالظواهر الهدامة التي تهدم الدين ، وتفسد العقول ، وتنزع الحياة . فالحذر الحذر أيها الأباء والأمهات، ( فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) والله تعالى يقول ( وقفوهم إنهم مسؤلون). مايسعون اليه هذه الفئة الضالة من خلال استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي هو المجاهرة بإلحادهم وكسر الحاجز لانهم يعرفون جيدا بان المجتمع الليبي لايقبل هذه الظواهر ومن يختار هذه الطريق يتم نبذه حتى من عائلته فلا تستهينوا بهم ويجب تكثيف الجهود من اجل القضاء عليهم قبل. استفحالهم حفظ الله الاسلام والمسلمين ودامت ليبيا دولة مسلمة محافظة على الدين.تم النشر بواسطة جهاز الأمن الداخلي في السبت، ١٩ فبراير ٢٠٢٢
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