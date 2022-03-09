الأمن الداخلي يقبض على مُشكك في الدين الإسلامي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، القبض على شخص يقوم بالتشكيك في الدين الإسلامي.

وأشار الجهاز في بلاغ له، إلى تأثير المنظمات الأجنبية على الشباب من حيث التشكيك في الدين الإسلامي الحنيف.

وفيما يتعلق بهذه القضية، لفت الجهاز إلى نباهة وغزارة المعلومات لدى المقبوض عليه، وسرعة تعلمه وإدراكه بما يدعو إليه، الأمر الذي تم استغلاله من قِبل المنظمات الخارجية التي تسعى جاهدة في نشر هذه الأفكـار الضالة في مجتمعنا المسلم.

ودعا جهاز الأمن الداخلي إلى تضافر كل الجهود (تربية وتعليم – أوقاف – إعلام – ثقافة) لنشر الوعي بين شرائح المجـتمع لإفشال هذه المخططـات ومنع كـل الخروقات، من حيث التحذير وتسليط الضوء على مثل هذه الظواهر وما شابهها.