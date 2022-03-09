الأمن الداخلي يقبض على مُشكك في الدين الإسلامي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، القبض على شخص يقوم بالتشكيك في الدين الإسلامي.
وأشار الجهاز في بلاغ له، إلى تأثير المنظمات الأجنبية على الشباب من حيث التشكيك في الدين الإسلامي الحنيف.
وفيما يتعلق بهذه القضية، لفت الجهاز إلى نباهة وغزارة المعلومات لدى المقبوض عليه، وسرعة تعلمه وإدراكه بما يدعو إليه، الأمر الذي تم استغلاله من قِبل المنظمات الخارجية التي تسعى جاهدة في نشر هذه الأفكـار الضالة في مجتمعنا المسلم.
ودعا جهاز الأمن الداخلي إلى تضافر كل الجهود (تربية وتعليم – أوقاف – إعلام – ثقافة) لنشر الوعي بين شرائح المجـتمع لإفشال هذه المخططـات ومنع كـل الخروقات، من حيث التحذير وتسليط الضوء على مثل هذه الظواهر وما شابهها.
" الـمـنـظـمـات الأجـنـبـيـة و تـأثـيـرهـا عـلـى الـشـبـاب مـن حـيـث الـتـشـكـيـك فـي الـديـن الإسـلامـي الـحـنـيـف " مـمـا شـاهـدنـا و ألـفـت أنـتـبـاهـنـا فـي هـذه الـقـضـيـة نـبـاهـت و غـزارت الـمـعـلـومـات لـهـذا الـشـاب و سـرعـة تـعـلـمـه و إدراكـه بـمـا يـدعـوا لـه ، الأمـر الـذي اسـتـغـل مـن قـبـل الـمـنـظـمـات الـخـارجـيـة الـتـي تـسـعـى جـاهـدة فـي نـشـر هـذه الأفـكـار الـضـالـة فـي مـجـتـمـعـنـا الـمـسـلـم ، فـقـد سـرد فـي حـديـثـه تـلـقـيـه لـدورات عـديـدة ، فـعـلـيـنـا أن نـكـون حـرصـيـن مـمـا يـدرس و يـنـشـر فـي هـذه الـمـنـظـمـات ، حـرصـاً عـلـى أبـنـائـنـا مـن أن يـتـشـربـوا بـمـثـل هـذه الأفـكـار الـتـي تـخـرجـهـم مـن ديـنـهـم ، أو تـفـسـد فـطـرتـهـم و أخـلاقـهـم ، فـالـتـمـسـك بـشـرائـع الإسـلام و الـوسـطـيـة ، هـو الـسـد الـمـنـيـع و الـحـصـن الـحـصـيـن لـرد شـبـه هـؤلاء ، فـالـحـذر الـحـذر ، فـأهـل الـشـر يـسـعـون بـكـل مـا يـمـلـكـون لـضـرب عـقـيـدتـنـا و الـتـشـكـيـك فـي ديـنـنـا ، فـالـمـسـؤولـيـة عـلـى عـاتـقـنـا جـمـيـعـاً امـام الـلـه اولاً ثـم أبـنـاء الـشـعـب الـلـيـبـي فـلابـد مـن تـظـافـر كـل الـجـهـود { تـربـيـة و تـعـلـيـم – أوقـاف – إعـلام – ثـقـافـة } لنـشـر الـوعـي بـيـن شـرائـح الـمـجـتـمـع لإفـشـال هـذه الـمـخـطـطـات و مـنـع كـل الـخـروقـات ، مـن حـيـث الـتـحـذيـر و تـسـلـيـط الـضـوء عـلـى مـثـل هـذه الـظـواهر ومـا شـابـهـها ، فـالكـل فـي سـفـيـنـة واحـدة ، إمـا أن نـنـجـوا جـمـيـعـاً أو نـغـرق جـمـيـعـاً .تم النشر بواسطة جهاز الأمن الداخلي في الثلاثاء، ٨ مارس ٢٠٢٢
اترك تعليقاً