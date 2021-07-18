الأمن الداخلي يُعلن فتح باب القبول والتجنيد للعنصر النسائي

أعلن جهاز الأمن الداخلي، عن فتح باب القبول والتجنيد لعدد (50) عضوا من العنصر النسائي للعمل بالجهاز وذلك في إطار سعيه للرفع من الأداء الأمني وتطبيق أفضل المعايير الأمنية.

ودعا الجهاز في إعلان نقلته وكالة الأنباء الليبية، الراغبات للعمل بجهاز الأمن الداخلي التقدم بطلباتهم الى إدارة التدريب والتطوير بالجهاز بمقرها الكائن بطريق السكة مقابل مقر رئاسة الوزراء في طرابلس، على أن تكون مصحوبة بالمستندات التالية:

طلب كتابي بالرغبة في الالتحاق بالعمل بالجهاز موافقة ولي الأمر شهادة ميلاد من السجل المدني حديثة أن تكون المتقدمة من والدين ليبيين الجنسية ألا تكون متزوجة من غير ليبي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها شهادة بالخلو من السوابق حديثة ألا يقل عمر المتقدمة عن (18) سنة ولا يتجاوز (30) سنة أن تكون لائقة صحيا إفادة من المجلس المحلي بحسن السيرة والسلوك عدد (8) صور شمسية مقاس ( 4+6 ) بخلفية بيضاء