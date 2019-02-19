الأمن السوداني يُطلق سراح 11 صحفياً

وجرى إطلاق سراح الصحفيين تنفيذا لقرار أصدره الرئيس السوداني عمر البشير فى 6 فبراير الجاري قضى بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين على خلفية الاحتجاجات الشعبية .

وقال الموقع السوداني للخدمات الصحفية، ” قام جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليوم بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين وذلك إنفاذا لقرار السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد خلال لقائه بقيادات العمل الصحفي”.

وأضاف الموقع ” بلغ عدد الصحفيين المفرج عنهم “11” صحفياً من بينهم إيمان عثمان رئيسة تحرير صحيفة الميدان”.

وثمن، نائب رئيس اتحاد الصحفيين، محمد الفاتح، إطلاق سراح الصحفيين، معتبرا أن: “الخطوة تصب في إطار احترام المهنة وتؤدي إلى الاستقرار والابتعاد عما ينتهك الأمن العام ومصلحة الوطن”.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر الماضي تظاهرات شعبية احتجاجاً على تردى الأوضاع الاقتصادية ، مما اسفر عن مقتل 31 شخصا وفقا لإحصائية حكومية، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ 50 قتيلا.