الأمن السوري يعتقل ابن عم «بشار الأسد».. دعم قطري سعودي لتغطية رواتب الموظفين

أعلنت وكالة “سانا” السورية أن السلطات الأمنية ألقت القبض على نمير بديع الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد، بريف اللاذقية.

ونقل المصدر الأمني التابع لوزارة الداخلية عن قوى الأمن الداخلي أن عملية القبض على نمير الأسد جاءت خلال كمين مُحكم نفذته إحدى فرق إدارة المهام الخاصة التابعة لإدارة الأمن الداخلي في مدينة القرداحة، وأسفرت عن اعتقاله مع عدد من أفراد عصابة إجرامية.

وأشار المصدر إلى أن نمير الأسد يُعد من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام السابق، موضحاً أن العملية تأتي في إطار جهود قوى الأمن الداخلي لملاحقة فلول النظام السابق، ومكافحة الجريمة وتحقيق العدالة.

وزير المالية السوري: المنحة القطرية السعودية تدعم رواتب القطاع العام وتعزز التنمية

أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن المنحة المشتركة بين قطر والسعودية لدعم رواتب موظفي القطاع العام، والتي بلغت نحو 89 مليون دولار، ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.

وقال الوزير، في حديث لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن الحكومة السورية تقدر هذا الدعم المستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مساهمات قطر كان لها أثر إيجابي خلال الأزمة السورية وبعدها، من خلال تعزيز المؤسسات الوطنية ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح برنية أن المنحة القطرية السعودية جاءت في مرحلة بالغة الأهمية، حيث ساهمت في مشاريع الطاقة والكهرباء لتعزيز الخدمات الحيوية وضمان استمراريتها، إلى جانب الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية التي تدعم الاقتصاد السوري.

وأضاف أن الدعم يتيح للحكومة المضي قدماً في خطة إصلاح منظومة الأجور وتسوية المتأخرات لدى البنك الدولي، ويعكس حرص قطر على مساندة جهود الدولة السورية لتحقيق التعافي الاقتصادي واستعادة مسار التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المنحة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا وقطر، وأنها ستسهم في تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع العام، وتكمل المنح السابقة التي دعمت استقرار الخدمات العامة وتخفيف الأعباء المعيشية على الموظفين والمواطنين.

وأوضح أن الدعم سيسهم على مراحل في تغطية نحو 17% من فاتورة رواتب العاملين المدنيين، ما يتيح للحكومة المضي قدماً في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وأداء مؤسسات الدولة.

وأكد برنية أن سوريا تسعى للاستفادة من هذا الدعم لتوسيع التعاون في المرحلة المقبلة، عبر تطوير شراكات استراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستقطاب الاستثمارات، وتحسين نوعية الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أهمية التعاون مع قطر والسعودية في دعم القطاعات الحيوية، ونقل الخبرات المؤسسية والتقنيات، بما يسهم في إصلاح المؤسسات وتنشيط الاقتصاد وتحسين مستوى المعيشة بشكل مستدام.

وكانت المنحة المشتركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي بقيمة إجمالية بلغت نحو 89 مليون دولار، عبر صندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لدعم رواتب موظفي القطاع العام والمساهمة في استقرار الخدمات الأساسية، في إطار جهود الحكومة السورية لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية وتحسين مستوى معيشة العاملين ضمن برنامج التعافي الوطني.