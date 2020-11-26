الأمن القومي التركي: عملية «إيريني» مشكوك في شرعيتها

أكد مجلس الأمن القومي التركي، أنه سيتم اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر الأبيض المتوسط، في إطار عملية “إيريني” الأوروبية.

جاء ذلك في بيان لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، عقب اجتماع عقده بالعاصمة أنقرة، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” للأنباء، وجه المجلس إدانة شديدة اللهجة، لقيام عناصر فرقاطة ألمانية بتفتيش سفينة تجارية تركية بالبحر المتوسط، بشكل مخالف للقانون الدولي، والعلاقة بين حليفين.

وأفاد البيان: “مجلس الأمن القومي يدين التدخل الأحادي الجانب ضد سفينة تركية بالمتوسط في نطاق عملية إيريني، بما يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف”.

واعتبر البيان أن “عملية إيريني مشكوك في شرعيتها”، وأنها تحولت مع الوقت إلى عملية “حظر” تستهدف الحكومة الشرعية الليبية.

وستواصل الدولة التركية، بحسب البيان، الوقوف مع الحكومة الشرعية في ليبيا المتمثلة في حكومة الوفاق الوطني.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية “إيريني” يُعد مخالفا تمامًا للقانون الدولي.

وأضاف أكار في تصريحات صحفية، أن “عملية إيريني ولدت مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي”، وأن تصريحات حلفاء تركيا “مع الأسف” لا تعكس الحقائق بشكل كامل، و”بعضها مشوهة”، وأن تفتيش سفن بلاده “لا تستند إلى أسس سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش أيضاً كذلك وهي خاطئة”.