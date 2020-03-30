الأمن المصري يعتقل الإعلامي «حمزة التهامي»

التهامي شن هجوماً لاذعا على رئيس أركان قوات حفتر. [سوشيال ميديا]

أفاد مصدر مطلع، بأن قوات الأمن المصرية اعتقلت الإعلامي الليبي حمزة التهامي من مكان إقامته في العاصمة المصرية القاهرة، ونقله إلى التوقيف.

ورجح المصدر لـ«عين ليبيا»، سبب الاعتقال إلى الهجوم اللاذع الذي شنه التهامي على رئيس الأركان العامة بقوات حفتر اللواء عبد الرزاق الناظوري خلال برنامجه المذاع عبر قناة الجماهيرية الفضائية.

يُشار إلى أن حمزة التهامي هو من أبرز الإعلاميين المؤيدين لنظام معمر القذافي إبان ثورة 17 فبراير 2011 وأحد المهجرين الليبيين في دولة مصر حيث يُقيم بالعاصمة القاهرة.

حمزة التهامي راكب ف الناظوري قفع 🙊 Gepostet von ‎حمزة الليبي Hamza Alibye‎ am Donnerstag, 26. März 2020

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