الأمن يستنفر في طرابلس.. تعزيزات في مناطق التماس

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عن انتشار دورياتها الأمنية في مناطق التماس بالعاصمة طرابلس، بشكل متواصل ليلاً ونهاراً، تنفيذًا للتعليمات الصادرة في إطار ترتيبات وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى فرض الأمن والاستقرار في العاصمة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تمر بها بعض المناطق.

وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية استمرار تسيير الدوريات بشكل يومي، بما يعزز من حضور الدولة ويرسّخ سيادة القانون، مشددة على التزامها الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة للحفاظ على سلامة المواطنين وبسط النظام العام.