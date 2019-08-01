الأميرة الهاربة تلتقي شقيقها وتستعد لخوض معركة قضائية عنيفة مع حاكم دبي

قام الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الأربعاء بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على تويتر تجمعه بشقيقته الأميرة هيا.

حيث علق الأمير علي على الصورة قائلاً:

“اليوم مع أختي وقرة عيني هيا بنت الحسين”.

ويأتي ذلك على خلفية المعركة القضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث ستعقد جلسة في قضية رعاية طفليهما يوم 11 نوفمبر المقبل أمام محكمة إنجليزية.

هذا وانطلقت المرافعات القضائية، بين الأميرة هيا البالغة من العمر 45 عاماً وحاكم دبي محمد بن راشد، بعد 15 عاماً من الزواج، وتتركز القضية خصوصاً حول رعاية طفلين من زواجهما، هما جليلة البالغة 11 عاماً وزايد البالغ 7 أعوام.

وكانت الأميرة هيا قد تقدمت لمحكمة العدل العليا في لندن بطلب الحماية من الزواج القسري وإصدار أمر بعدم المضايقة من زوجها.

وأشارت رويترز إلى أن السفارة الإماراتية في لندن رفضت التعليق على القضية، مشيرة إلى أنها تخص أمور شخصية.