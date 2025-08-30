«الأمير الأخضر» يطلق تحذيراً استثنائياً حول الضفة الغربية

في مقابلة إعلامية مثيرة، أطلق مصعب حسن يوسف، المعروف بدعمه لإسرائيل، تحذيرًا “استثنائيًا” بشأن الضفة الغربية، موجهًا رسالته عبر قناة “i24NEWS” العبرية. يوسف، الذي يُعرف بلقب “الأمير الأخضر” والذي كان يعمل سابقًا عميلاً لجهاز الشاباك الإسرائيلي، حذر من قرب اندلاع “انتفاضة ثالثة” في المنطقة.

وخلال استضافته في برنامج “العرب”، أكد يوسف أن الوضع في الضفة الغربية يقترب من نقطة حرجة، قائلاً: “إنها مسألة وقت فقط قبل أن تبدأ السلطة الفلسطينية انتفاضة ثالثة في الضفة”.

وأضاف أيضًا: “الطابور الخامس الذي يعيش في إسرائيل، ويستفيد من الديمقراطية الإسرائيلية، في أعماق قلوبهم هم ضد اليهودية وضد الديمقراطية وضد إسرائيل”.

كما حذر من تهديد داخلي قد يأتي من “عرب إسرائيل”، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية لكنهم يعارضون الدولة، مشيرًا إلى أنهم “ينون التمرد في مرحلة ما”.

يوسف دعا إسرائيل إلى أن تكون مستعدة لمواجهة هذه التحديات الداخلية، معتبراً أن العدو الأكثر خطورة يكمن داخل البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مصعب حسن يوسف هو نجل الشيخ حسن يوسف، أحد قادة حركة حماس في الضفة الغربية، والذي تبرأ منه وعائلته في عام 2010. يحمل يوسف الجنسية الأمريكية، ويعتبر من أبرز الناشطين في “التوعية لدعم إسرائيل” حول العالم.

הנסיך הירוק לצבי יחזקאלי: "מי שמתנגד לישראל בוחר בטרור – אין אמצע" pic.twitter.com/mMLXpzmHuf — i24NEWS (@i24NEWS_HE) August 28, 2025