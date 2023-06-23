الأمير «السنوسي»: خلاص ليبيا يكون عبر حوار حقيقي أساسه الشرعية الدستورية

قال ولي عهد المملكة الليبية الأمير محمد الرضا السنوسي إنّ إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، لم تأتي بأي طرح يلبي طموحات الشعب الليبي.

وذكر الأمير السنوسي أنّ الشعب الليبي أصبح معتاداً على الاحباطات المتكررة من جانب المجتمع الدولي، وعجز المبعوثين الدوليين عن لعب دور حاسم في إخراج ليبيا من أزمتها.

وأضاف الأمير السنوسي أنّ هذه الإحاطة التي وضعت آمال الشعب في الوصول إلى نقطة نجاح انتخابات عامة قيد التأجيل إلى أمد غير مسمى، قد أدخلت ليبيا إلى مرحلة جديدة، ربما الأخطر حتى هذه اللحظة.

وتابع الأمير السنوسي أنّهم سعون لأن يكون خلاص ليبيا عبر طريق يفضي إلى تداول سلمي وديمقراطي على السلطة، وأنّ هذا الحل لن يكون متاحاً إلا من خلال حوار وطني جاد يتخذ من الشرعية الدستورية مظلة لاحتوائه.

ودعا ولي عهد المملكة الليبية الأمير محمد الرضا السنوسي، جميع الليبيين إلى اتخاذ خطوات جادة خلال الأسابيع والأشهر القادمة لتحقيق هذه الغاية.