الأمير الهادئ يترجّل.. فيصل بن تركي يودّع الحياة بصمت الملوك

فاجعة ألمّت بالعائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الثلاثاء، وفاة صاحب الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير آل سعود، أحد أبرز رموز الأسرة الحاكمة ووجه من وجوهها المعروفين.

وأعرب الديوان عن أصدق مشاعر الحزن والمواساة، سائلًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، مؤكدًا أن المملكة فقدت قامةً من رجالاتها الذين حملوا اسمها في المحافل بعزّ وفخر.

وفور إعلان الوفاة، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بموجة من الحزن والنعي، حيث سارع الكثير من المواطنين السعوديين والعرب إلى التعبير عن حزنهم، مستذكرين مناقب الأمير الراحل ومواقفه الوطنية والإنسانية.

وتصدر وسم #فيصل_بن_تركي قوائم الترند في عدد من الدول الخليجية، مع دعوات بالرحمة والمغفرة، ورسائل تعزية لعائلته وذويه.

وفي مشهد يعكس عمق العلاقات الخليجية، بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، معربًا فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير فيصل، سائلًا الله أن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

ومن المتوقع أن تصل مزيد من برقيات العزاء من رؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية خلال الساعات المقبلة، في ظل المكانة المرموقة التي كان يتمتع بها الأمير الراحل.

من هو الأمير فيصل بن تركي بن سعود الكبير؟

ينحدر الأمير فيصل من فرع آل سعود الكبير، وهو أحد أحفاد مؤسس الدولة السعودية الحديثة، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وعلى مدى سنوات، عرف عن الفقيد مشاركته في شؤون الدولة وخدمة قضاياها، كما حظي بتقدير واسع داخل وخارج المملكة لما تحلى به من دماثة أخلاق، ووقار في المواقف.