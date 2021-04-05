الأمير حمزة بن الحسين في تسجيل صوتي: لن ألتزم بالأوامر

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس، اليوم الإثنين ، أن الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قال في تسجيل صوتي إنه لن يلتزم بالأوامر.

وقال الأمير حمزة في التسجيل الذي يتحدث فيه عبر الهاتف وتناقله الأردنيون يوم الإثنين 5 أبريل 2021 عبر تويتر: “بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى” العائلة. وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق أنه “قيد الإقامة الجبرية”.

وكان الأمير حمزة قد أعلن في مقطع فيديو مسرّب، يوم السبت، أنه “قيد الإقامة الحبرية”، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، مؤكدا أنّه لم يكن جزءًا “من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي”، لكنّه انتقد “انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد” ومنع انتقاد السلطات.

وفي سياق متصل، يوم الأحد 4 أبريل 2021، قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار الأردن.

وأضاف أن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.

وأوضح الصفدي أن السلطات رصدت تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية حول التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أن التحقيقات تجري منذ فترة طويلة والسلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من مرحلة التخطيط إلى تحديد وقت التحرك.