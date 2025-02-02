الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف التدخل في ليبيا

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة إلى الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

وحثّ غوتيريش، الدول على “التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ليبيا”، معتبرا أن “أفضل للجميع أن تكون هناك ليبيا تنعم بالسلم”.

وقال غوتيريش: “البلدان الأخرى التي تتدخل في ليبيا لحماية مصالحها عليها أن تدرك أنه من الأفضل أن يكون هناك ليبيا تنعم بالسلم، لأن الجميع سوف يستفيد”، كما شدد على “ضرورة أن تكون ليبيا مكانا يتمكن فيه الليبيون من اختيار قادتهم بحرية”.

وأكد غوتيريش، بحسب وكالة “وال”، على أهمية أن “يدرك القادة السياسيون في ليبيا أن الوضع الراهن لا يبرر استمرار الأزمة وإطالة أمدها، وأضاف أنه من الضروري العمل من أجل إيجاد حل سياسي شامل يعزز من استقرار البلاد ويحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والازدهار”.