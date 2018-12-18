الأمين العام للمركز العربي الأوروبي يُطالب بمنح تأشيرة بريطانية للأديب الليبي أحمد الفقيه

ناشد الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي والدي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقراً له السلطات البريطانية منح الأديب الليبي المعروف صاحب أطول رواية عربية التي تتكون من 12 جزاء د. أحمد ابراهيم الفقية تأشيرة دخول لغرض العلاج.

حيث جاء ذلك في كلمة له ألقاها في العاصمة البريطانية لندن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ومرور 70 عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

ويُعتبر الأديب الليبي أحمد الفقيه كاتب وأستاذ جامعي ليبي في الأدب العربي الحديث، يقوم بإلقاء المحاضرات في عدد من الجامعات الليبية والمصرية والمغربية وله ترجمات لعدد من الأعمال الأدبية إلى لغات متعددة، ولد في ديسمبر 1942 في بلدة مزده جنوبي طرابلس، وغادرها إلى طرابلس حيث درس ليحصل لاحقاً على درجة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث من جامعة إدنبرة في اسكتلندا، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية كما عمل سفيرا لليبيا في أثينا وبوخارست.